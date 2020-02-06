شكرا لقرائتكم خبر عن وائل أبوشوشة يطالب بإنشاء لجنة عليا برئاسة الأزهر للحديث في أمور الدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي المستشار وائل أبوشوشة، مقدم برنامج «ضد الفوضى»، عبر فضائية «الصحة والجمال»، إن أهل التخصص والعلم على قدر معرفة كبيرة بأهمية وضرورة تجديد الخطاب الديني، لكن هناك بعض الأشخاص يتحدثون بأحاديث ليس لها معنى عن التجديد.
وأضاف «أبوشوشة»، خلال برنامجه «ضد الفوضى»، أن تجديد الخطاب الديني ليس معناه تغيير الدين، هذا مثال خاطئ، معقبا: «تلاقي واحد حافظ آيات من كتاب الله وبعض الأحاديث ويواظب على الصلاة في المسجد، فيسألونه الناس عن بعض الأمور في حياتهم فيبدأ بالفتوى والحديث بشكل غير صحيح، لكنه هو في الحقيقة غير متخصص في الدين».
وأشار إلى أن أهل العلم هم من لهم حق الحديث عن تجديد الخطاب الديني وتوضيح شروطه، لافتًا إلى أن المهندسين هم من يتحدثون عن الهندسة، والأطباء هم من يتحدثون عن الطب وعلاج الفيروسات، وغيرها من المهن.
وطالب الإعلامي المستشار وائل أبوشوشة بإنشاء لجنة عليا تضم الأزهر على رأسها، ويُمنع نهائيًا أن يتحدث أي شخص في أمور الدين إلا أن يكون فقيهًا بأمور الدين ويُعاقب من يُخالف ذلك القرار.
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