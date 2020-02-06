شكرا لقرائتكم خبر عن محام: قانون النفقة الجديد وُضِعَ لمنع تنصل الزوج من الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار عبدالعزيز التهامي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، عن تفاصيل تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 6 لسنة 2020، ومنها حبس الزوج للامتناع عن سداد النفقة وبالغرامة.

وقال «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ضد الفوضى»، الذي يقدمه الإعلامي المستشار وائل أبوشوشة، المذاع عبر فضائية «الصحة والجمال»، إنه كانت المادة رقم 293 من قانون العقوبات تنص على حبس الزوج سنة أو دفع غرامة 500 جنيه، لكنه تم تعديل هذه المادة، بالحكم بالحبس ثلاثة أشهر مع غرامة 5000 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الرجال الذين يصدر ضدهم أحكام بدفع النفقة للزوجة لكنه لا يدفع، فتبدأ الزوجة في الشكوى بالمحاكم، وإذا صدر لها قرار بالنفقة تتقدم لبنك ناصر الاجتماعي لتحصل على 500 جنيه فقط لا غير مهما كان لديها أي عدد من الأبناء.

وأوضح أن القانون الجديد وُضع لمنع تنصل الأزواج من دفع النفقة، كما أنه أضيف بند جديد وهو تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها التي تتعلق بممارسته لنشاطه المهني، والتي تقدمه الجهات الحكومية والعامة ووحدات القطاع العام، كذلك يحرم من كل ذلك إذا امتنع عن سداد وأداء النفقة، مشيرًا إلى أن الزوج الذي سيتهرب من دفع النفقة بحجة أنه غير قادر، تحريات المباحث ستثبت عكس ذلك.