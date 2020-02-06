شكرا لقرائتكم خبر عن «سقيا الماء» تبدأ حفر بئر ماء جديد من «آبار الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض برنامج «أحلام مواطن»، المُذاع عبر فضائية «المحور»، تقريرًا لمؤسسة «سقيا الماء»، يوضح بداية حفر بئر ماء جديدة من «آبار الخير» في إحدى المحافظات.

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وبدوره قال الشيخ أحمد صبري، أحد مشايخ الأزهر، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، إن المؤسسة تذهب للمناطق التي تحتاج لحفر آبار للمياه في قلب الصحراء، مضيفًا: «نختار مناطق يعيش بها المواطنون لحفر آبار مياه والاستفادة منها، لكن مش كل الأماكن بيبقى واصل لها مياه أو متوفر فيها خزانات مياه».

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت في حفر بئر منذ ثلاثة أيام، مناشدًا أهل الخير المساعدة والتبرع لإكمال العمل.

وأوضح أن المال وظيفته هو الإنفاق منه، لأن ثمرته تظهر في الإنفاق والتبرع والتصدق، لكن إذا أحجم الشخص عن الإنفاق هذا يعد بُخلًا، والله تعالى حذر من ذلك، مؤكدًا أن المال ثمرته يجب أن تظهر لكي يُنفع بها العباد والشجر والدواب.