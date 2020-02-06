شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: «صوم يونان» يمهّدنا للصوم الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اجتماعًا، الأربعاء، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشار قداسته، خلال عظته التي ألقاها مساء أمس الأربعاء، إلى حلول صوم أهل نينوى، الأسبوع المقبل، والذي يعطينا لمحة عن الصوم الكبير في طقسه والصوم الانقطاعي فيه، موضحا أن اجتماع الأسبوع المقبل ملغى للتركيز في قداسات الصوم وقداس فصح أهل نينوى في اليوم التالي.

وذكّر البابا بأن نينوى المدينة العظيمة التي أرسل الله يونان إليها، مشيرا إلى أن آخر عاصمة لإمبراطورية أشور، وهى تقع على الشاطئ الشرقي لنهر دجلة في العراق -شمالا- وخربت عام ٦١٢ق.م، (٧ قرون ق. م)، وهي المدينة التي أسسها نمرود ونقرأ عنه في سفر التكوين إصحاح ١٠.

Advertisements

وقال البابا في عظته: «يونان النبي كان معاصرًا لثلاثة أنبياء عاموس وهوشع وميخا، قصة نينوى قصة غريبة ومثيرة والسفر لا يسجل أقوال نبوة ولكن السفر يحكي مشهدا من مشاهد حياة يونان النبي» مضيفا: «يونان النبي عاش عمرا طويلا تعدى الثمانين ولكن يونان في حياته كلها كانت هذه الواقعة وسجلها، ويونان هو النبي الوحيد الذي استخدمه السيد المسيح وشبّهه بنفسه من بين كل أنبياء العهد القديم، استخدم تشبيه يونان الذي ظل في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ كرمز ابن الإنسان، القصة معروفة ولكن أريد أن أتكلم عن النعمة وصور النعمة في سفر يونان».

وتابع البابا: «جميعنا نعرف القصة ونقرأها كل يوم في صوم يونان وهذا الصوم يمهدنا للصوم الكبير، وهي تمثل خمس صور للنعمة، الله يصنعها معنا وقد لا نشعر بها وهي نعمة التكليف، والتأديب، والتخليص، والتتويب، والتعليم» .

وواصل البابا: «النعمة لها صور عديدة وسفر يونان مليء بصور النعمة، نعمة التكليف يكلفه ونعمة التأديب يؤدبه لينتبه ونعمة الخلاص ينقذه ويخلصه ونعمة التوبة يتوب ويتوب غيره وأخيرًا نعمة التعليم من كل مشاهد السفر».

ووجه البابا رسالة لشعب الكنيسة بالاستعداد للصوم الكبير بصوم يونان، قائلًا: «حاول تقابل أب اعترافك وتجلس في جلسة روحية وتضع نظاما وخريطة للصوم لتفرح بأيام الصيام، ويعطينا الله توبة ونقاوة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين» .