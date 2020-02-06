شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم شمال سيناء يجتمع مع إدارة الجودة بالمشروع الوطني للقراءة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، مع إدارة الجودة بالمديرية، بحضور الدكتورة أزهار عبدالمنعم، مدير إدارة الجودة، وفريق العمل المشارك بالمشروع الوطني للقراءة.
وأكد وكيل الوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لتنفيذ آليات العمل بالمشروع، مشددًا على أهمية المشروع الوطني للقراءة، حيث يساهم في العمل على تشجيع كبير لدى الطلاب للاطلاع والثقافة من خلال القراءة.
حضر الاجتماع كل من حمزة رضوان، مدير عام التعليم العام، والمهندس ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، ومحمد السيد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وعدد من مديري الإدارات التعليمية بالمديرية.
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