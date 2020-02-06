شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبي لتوسعة محطة مياه شرب بالبحيرة بتكلفة 350 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عملية التشغيل التجريبى، لتوسعات محطة مياه الشرب في أبوحمص، لترفع طاقة التشغيل اليومى من 34 إلى 68 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، وتخدم 500 ألف نسمة من المستفيدين بمناطق أبوحمص وريف أبوحمص وريف كفر الدوار وريف المحمودية وريف دمنهور.



رافق المحافظ خلال جولته بمركز أبوحمص اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، وسعد الله رشوان، رئيس مدينة أبوحمص، والمهندس محمد نشات، رئيس شركة مياه الشرب، والمهندس سامى عبدالستار، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بالبحيرة.

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وتشمل التوسعات عملية إنشاء خزان أرضى سعة 4000 م3 لزيادة كميه الإنتاج من 400 إلى 800 متر مكعب ثانية، ويتكون المشروع من مأخذ 2 طلمبة عكرة وبئر توزيع وعد د 2 مُروق و6 مرشح و2 طلمبة مرشحة ومنظومة مبنى المروقات ومنظومة مبني المرشحات والمواسير بين الوحدات، وشبكات مياه المحطة بطول ۷۸ كم / ط أقطار من 200 مم حتى 900 مم، وتشمل خط مياه 105 بلقطر بطول 14 كم، وخط حلق الجمل بطول 11.5 كم، وخط النخلة البحرية بطول ۳ كم، وخط مياه طلمبات برسيق بطول 10.25 كم، وخط مياه الصخرة بطول 17 کم، وخط مياه كوم القناطر بطورس امين باشا بطول ۲۳ كم.

وتستهدف التوسعات مواجهة ضعف ضغط المياه في مدينة أبوحمص والوحدات المحلية القروية التابعة لها وقرى مركزى إدكو والمحمودية وأطراف مركزى دمنهور وكفر الدوار.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بمدن ومراكز المحافظة وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة لتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والتجمعات السكانية وخاصة بالمناطق الواقعة بنهايات الخطوط وشبكات المياه بأطراف مدن ومراكز محافظة البحيرة.

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يشهد عملية التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه الشرب فى أبوحمص بالبحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يشهد عملية التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه الشرب فى أبوحمص بالبحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يشهد عملية التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه الشرب فى أبوحمص بالبحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يشهد عملية التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه الشرب فى أبوحمص بالبحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يشهد عملية التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه الشرب فى أبوحمص بالبحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يشهد عملية التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه الشرب فى أبوحمص بالبحيرة