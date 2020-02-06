شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يشيد بقانون حبس الممتنعين عن دفع النفقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتعديل قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بحبس الممتنعين عن دفع النفقة للمطلقات، مشيرًا إلى أن هذا القرار حاسم ورادع ويرد الحقوق إلى أصحابها.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الخميس: «كده أي حد ملزوم أنه يراعي ربنا في أطفاله، والنفقة التي يدفعها، خاصة بعد تجميد تعاملاته مع المصالح الحكومية».
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