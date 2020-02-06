كشف غموض مقتل سائق توك توك بطلق في الرأس بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على مبلط سراميك وموظف بالمعاش وربة منزل؛ لاتهمهم بقتل سائق "توك توك" في المنوفية؛ انتقاما منه لارتباطه بعلاقة عاطفية مع الأخيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة الباجور إخطارا من مستشفى الباجور العام باستقبال حثة (عاطل 20 سنة)، مقيم مركز أشمون، مصابا بطلق خرطوش بالرأس.

بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وسؤال سائق توك توك، 19 سنة، مقيم بذات الناحية، قرر أنه حال سيره والمتوفى بالتوك توك قيادته بطريق بدائرة المركز، فوجئ بتوقف سيارة ملاكي ترجل منها أحد الأشخاص وأطلق عيارا ناريا على المتوفى، وفر هارباً، وسقط منه السلاح المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش".

Advertisements

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: (مبلط سيراميك 40 سنة)، و(موظف بالمعاش 50 سنة) بالاشتراك مع (ربة منزل 18 سنة)، زوجة شقيق الأول وابنة أخت الثاني.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في الواقعة ملك المتهم الأول، وأقروا بارتكابهم الواقعة لوجود علاقة بين الضحية والثالثة التي استدرجته، وقام الأول بقتله باستخدام السلاح الناري المضبوط، وضربه الثاني بعصا خشبية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.