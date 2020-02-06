بعد نشر "الخليج 365" القصة.. ملابسات جديدة في واقعة الطبيب والعقار المشبوه بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد نشر "الخليج 365" كواليس ما يدور داخل "العقار المشبوه" بمدينة الشيخ زايد تحت عنوان ("قفزة فتاة" كشفت المستور.. الخليج 365 يتتبع لغز العقار "المشبوه" بالشيخ زايد). كشفت التحقيقات ملابسات جديدة في اتهام طبيب بإدارة عقار ملكه للأعمال المنافية للآداب.

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وبحسب التحقيقات، فقد شرع المتهم "محمد ع. ع." 50 سنة، طبيب بشري، أصل إقامته المنصورة، في بناء ملهى ليلي "ديسكو" أعلى العقار، بدون تراخيص وبالمخالفة للقانون، إلا أن رجال الشرطة كشفوا الأمر بعد القبض عليه منذ أيام قليلة، في قضية اتهامه باستغلال العمارة في أعمال منافية للآداب، والتي بدأت تتكشف بسقوط فتاة مرتدية ملابسها الداخلية من الدور الرابع.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 16 يناير الماضي، عندما تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد إشارة من شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بالحي العاشر بمنطقة المستثمر الصغير.

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انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الفتاة المصابة تدعى "م." 22 سنة، مقيمة شبرا الخيمة، قفزت مرتدية ملابسها الداخلية من شرفة شقة بالطابق الرابع بالعقار رقم (53)، وأنها كانت رفقة شابين يحملان جنسية دولية عربية.

تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة كشفت أن مالك العقار -محل الواقعة- يديره للأعمال المنافية للآداب بنظام الشقق المفروشة للشباب العرب مقابل مبلغ مالي مجزي.

أهالي المنطقة وتحديدا سكان العقار (51) تقدموا بـ5 بلاغات يشكون الطبيب البشري بسبب الضرر النفسي والاجتماعي الواقع عليهم وأسرهم، خاصة تردد الساقطات على العقار (53) رفقة شباب في حالة سُكر، وارتفاع أصوات الموسيقى الصاخبة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، من ضبط الطبيب المشكو في حقه، واقتياده إلى القسم بتهمة إدارة العقار ملكه للأعمال المنافية للآداب.

وأعرب الأهالي عن شكرهم لرجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة وخاصة مباحث الشيخ زايد لاستجابتهم لشكواهم، وحرصهم على تحقيق الأمن.