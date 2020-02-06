وزير الري يرأس الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الخميس، الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، المقرر عقده في الفترة من 18- 22 أكتوبر 2020 تحت عنوان (الأمن المائي في المناطق الجافة).

وقال الدكتور صفوت عبدالدايم رئيس اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، إنه جاري التواصل مع كافة الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن المائي على مستوى العالم وتجميع كافة الاقتراحات التي تثرى المؤتمر على أن يتضمن كل اقتراح دراسة كافة الأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية حتى يكون قابل للتطبيق والاستفادة منه.

وأضاف "عبدالدايم" أنه يتم دراسة وبحث طافة الدراسات والأوراق البحثية وتصنيفها لاختيار الأفضل لعرضها بالأسبوع.

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وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ومقرر اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه إلى وضع المحاور الأساسية للأسبوع في ضوء تناول قضية الأمن المائي واشتملت على تأثير التنمية الاقتصادية والبشرية على الأمن المائي وكذلك التعاون لتحقيق الأمن المائي وعلاقة التغيرات المناخية والأمن المائي.

وأضافت، أنه سيتم تنفيذ ثلاثة مسابقات على هامش أسبوع القاهرة للمياه بهدف زيادة الوعي العام بقضايا المياه وتشمل مسابقة للمزارعين واختيار المزارع المتميز وتكريمه واستعراض افضل تجارب ترشيد استخدام المياه لدى المزارعين في ظل استخدام ما يقارب 85% من مواردنا المائية في مجال الزراعة.

وسيتم تنفيذ مسابقتين لطلاب كليات الإعلام بكافة الجامعات لإنتاج تنويهات وفيديوهات توضح أفضل الحملات التوعوية لترشيد المياة والمحافظة عليها ومسابقة بين المدارس التى قامت بمبادرات لترشيد إستخدام المياه بها وإختيار الافضل منهم لعرضها فى أسبوع القاهرة للمياه 2020.

ووجه وزير الري، بالعمل على استعراض الأفكار والأبحاث المبتكرة واستثمار كافة الوسائل الإعلامية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بقضية الأمن المائي.