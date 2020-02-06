محافظ القاهرة: إزالات السحيلة بمصر القديمة تضم 300 أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت أجهزة حي مصر القديمة في حصر منطقة السحيلة، بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في إطار اهتمام الدولة بشأن التخلص من العشوائيات وإعادة تسكين الأهالي في مساكن لائقة وكريمة.

وتفقد عبدالعال، اليوم الخميس، أعمال الإزالة التي تتم بمنطقة السحيلة بحي مصر القديمة حيث تضم المنطقة 300 أسرة، ويتم حاليًا إزالة المنازل وتسكين المواطنين في مساكن مجهزة بحي الأسمرات.

وأكد المحافظ، تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها، مشددًا على أن أعمال الإزالة بدأت بمنطقة السحيلة وحصر قاطني العقارات بها وتسكينهم بمنطقة الأسمرات، حيث تم إخلاء 12 عقارًا تمهيدًا لإزالتهم.

وبلغ عدد الأسر المستحقة 53 أسرة، كما تم تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها، وأكد المحافظ أن كل الجهود المبذولة في إطار خطة الدولة لإزالة المناطق العشوائية داهمة الخطورة وإعادة تسكين قاطنيها بوحدات سكنية مجهزة بالمنقولات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.