مصر | السجن 5 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه لأمين خزينة بشركة أدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه لأمين خزينة بشركة أدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه وعزل من الوظيفة، لموظف اختلس أموال بشركة أدوية حكومية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم وأمانة سر وائل عبدالمقصود.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا عن أحد الاشخاص قد قام بعملية سرقة واختلاس وتزوير محاضر رسمية وبالتحريات والتحقيق تبين ان "م.م.ج" موظف مسئول رئيسي بشركة أدوية وهي شركة مساهمة مصرية، حيث قام المتهم بسرقة مبلغ 5 مليون و260 الف و984 جنية من الخزينة الرئيسة للشركة في الفترة من بين 2004 الي 2013.

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وقام بذلك حيث صفتة تسمح بذلك وعن طريق مساعدة أخر مجهول، قام بتزوير محررات رئيسة للشركة بتسوية العهدة المستديمة لعام 2013، وعددها 136 سندا للصرف مزورا وذلك باصطناع المحررات المذكورة، علي غرار الصحيح منها وتزويرها بتوقيعة، وقام المجهول بنسبها لرئيس مجلس الإدارة.

وكان ذلك بهدف جعل واقعة التزوير في صورة واقعة صحيحة، بصرفة مبالغ نقدية كمصاريف خاصة برئيس مجلس الإدارة.

وتم القبض عليه وبعرض المستندات علي مصلحة الطب الشرعي وبالفحص تبين أنها مزروة وتم إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه والعزل من الوظيفة.