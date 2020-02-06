مصر | نشرة حوادث الخليج 365: ضبط 9 أسيويات وسقوط فتاة عارية بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: ضبط 9 أسيويات وسقوط فتاة عارية بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

النيابة تعاين جثة سائق "سقط عليه ونش" في القاهرة

انتقل فريق من نيابة الأميرية الجزئية، لمعاينة جثة سائق تاكسي لقي مصرعه داخل سيارته بعدما سقط عليه ونش من أعلى عمارة تحت الإنشاء، وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحريات، لبيان وجود شبهه جنائية.

للمزيد هنا "المساج بـ1500 جنيه".. حبس 9 آسيويات لممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرة

قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس 9 آسيويات و3 مصريين، لإنشاء نواد صحية غير مرخصة، وممارسة فيها أعمال منافية للآداب، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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قصة خرافية لتشابه الأسماء.. "محمد محمد محمد محمد" والنهاية خلف الأسوار

كثيرًا ما يعاني المواطنون من أزمة تشابه الأسماء، فمن التوقيف حتى إخلاء السبيل، قصص كثيرة تروى وحكايات لا نكاد نسمع بها إلا في النكات، منها قصة العامل "محمد محمد محمد محمد" ذي الاسم الغريب نوعًا ما، الذي تم توقيفه من قبل ضابط شرطة خلال استقلاله إحدى سيارات الأجرة.

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ديسكو وخمور وساقطات.. ‫مفاجآت جديدة في واقعة سقوط فتاة بـ"ملابس داخلية" من شقة بالشيخ زايد

مفاجآت جديدة فجرتها تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، حول واقعة سقوط فتاة بـ"ملابس داخلية" من أحد الشقق السكنية بمدينة الشيخ زايد، إذ تبين أن صاحب العقار محل الواقعة طبيب بشري، يدعي " محمد"، عمره 53 سنة، وكان يقطن بالطابق الآخير للعقار ويأجر باقي الشقق بالعقار للسكن المفروش لـ"العرب".

