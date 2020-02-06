مصر | استمرار حبس شابين في واقعة الاعتداء الجنسي على طفلين بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس شابين في واقعة الاعتداء الجنسي على طفلين بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس شابين "أحمد" و"ياسين" في عقدهم الثاني من العمر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد استغلالهم لطفلين في التسول والاعتداء الجنسي عليهما بمنطقة العجوزة.

وطلبت النيابة في وقت سابق عرض الطفلين على الطب الشرعى، لبيان تعرضهما للاعتداء الجنسي من عدمه، وكتابه تقرير واف عن الواقعة.

وأفادت التحقيقات، أن الشابين قاما باستغلال الطفلين في التسول بالاضافة لمسح العربات مقابل مبالغ مالية، ثم يأخذوا المبالغ ويعطوا لهم نصيب قليل، ولصغر سنهم استغلا الشابين تواجدهم دائما بالشارع وتم التعدي عليهم جنسيا بشكل مستمر، وذلك مقابل عملهم معهما واعطائهم نقودا لسداد احتياجتهم.

كانت بداية الواقعة، بورود بلاغ من نجده الطفل، يفيد باستغلال طفلين يبلغ أعمارهم من ١٠ إلى ١٣ عامًا، للسرقة والتسول بمنطقة العجوزة، وتعرضهم للاعتداء الجنسي وبإعداد الإجراءات اللازمة والتوصل لهوية المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.