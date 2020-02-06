مصر | "المساج بـ1500 جنيه".. حبس 9 آسيويات لممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرة

وشنت الإدارة العامة لحماية الآداب حملات موسعة على النوادي الصحية بالقاهرة، وتمكنت من ضبط مركزين للمساچ وبداخلهما 9 فتايات آسيويات لممارسة أعمال منافية للآداب، وإنشاء نواد صحية بدون ترخيص، والإقامة داخل البلاد بطريقة غير مشروعه، والإعلان عن الجنس بمقابل مادي عبر شبكات الإنترنت، وضبط معهم ثلاث رجال أثناء عمل الآسيويات لهم "مساچ جنسي".

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم الأعمال غير المشروعة بمقابل مادي 1500 جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.