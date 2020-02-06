مصر | قصة خرافية لتشابه الأسماء.. "محمد محمد محمد محمد" والنهاية خلف الأسوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصة خرافية لتشابه الأسماء.. "محمد محمد محمد محمد" والنهاية خلف الأسوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثيرًا ما يعاني المواطنون من أزمة تشابه الأسماء، فمن التوقيف حتى إخلاء السبيل، قصص كثيرة تروى وحكايات لا نكاد نسمع بها إلا في النكات، منها قصة العامل "محمد محمد محمد محمد" ذي الاسم الغريب نوعًا ما، الذي تم توقيفه من قبل ضابط شرطة خلال استقلاله إحدى سيارات الأجرة.

"بطاقتك.. إيه ده كنت هربان فين".. هكذا كان رد الضابط على العامل حين رأى هويته الشخصية، ليتلعثم محمد وينطق بكلمات متناثرة ويقول: "والله ما أنا ده تشابه أسماء"، ليأخذ إلى وراء القضبان، بتهمة السرقة والهروب من السجن الغيابي لمدة 3 سنوات.

لتأتي المفاجأة، وتثبت النيابة، أن الجاني الحقيقي هو "محمد محمد محمد محمد" شخص هارب ومحكوم عليه غيابيًا في قضية سرقة بالإكراه، حيث اعتدى على المجني عليه تامر حسني نجيب وسرق محتويات منزله بجانب تعديه عليه بالضرب.

وبعرض صاحبنا الأول، على النيابة السلام أول اليوم الخميس، تم إخلاء سبيله في الحال.