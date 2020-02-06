مصر | مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم على طريق "الأقصر ـ أسوان"

المصابين والمتوفين إلى مستشفى أسوان الجامعي ومشرحتي التأمين وأسوان.

والمصابون في الحادث، هم: " محمد جابر جادو حسين"، 28عامًا مقيم ادفوا، مصاب بكسر بالعمود الفقري واشتباه بنزيف في المخ، و"محمد عبد الجواد حسين" 45 عامًا، من ادفوا، اشتباه بكسر في قاع الجمجمة، وأحمد محمد حسن، 28 عامًا، مقيم السنبلاوين، مصاب بكسر بالضلوع".

والمتوفون في الحادث، هم: ليلى حامد ركابي، 48 عامًا، محمد بدري زين، 30 عامًا، رامي ابراهيم عباس 47 عامًا، وعاطف وهبي الطاهر 45 عامًا، عبد الصادق يوسف أحمد، 51 عامًا، جمال سقاو عبد الله، 26 عامًا، بالإضافة إلى 6 آخرين مجهولي الهوية بينهم أنثى، جميعهم من ادفوا.

