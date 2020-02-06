مصر | مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم على طريق "الأقصر ـ أسوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم على طريق "الأقصر ـ أسوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوي الغربى "أسوان ـ الأقصر" قبل مدخل الكمين الصحراوى وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى أسوان الجامعي ومشرحتي التأمين وأسوان.
والمصابون في الحادث، هم: " محمد جابر جادو حسين"، 28عامًا مقيم ادفوا، مصاب بكسر بالعمود الفقري واشتباه بنزيف في المخ، و"محمد عبد الجواد حسين" 45 عامًا، من ادفوا، اشتباه بكسر في قاع الجمجمة، وأحمد محمد حسن، 28 عامًا، مقيم السنبلاوين، مصاب بكسر بالضلوع".
والمتوفون في الحادث، هم: ليلى حامد ركابي، 48 عامًا، محمد بدري زين، 30 عامًا، رامي ابراهيم عباس 47 عامًا، وعاطف وهبي الطاهر 45 عامًا، عبد الصادق يوسف أحمد، 51 عامًا، جمال سقاو عبد الله، 26 عامًا، بالإضافة إلى 6 آخرين مجهولي الهوية بينهم أنثى، جميعهم من ادفوا.
والمصابون في الحادث، هم: " محمد جابر جادو حسين"، 28عامًا مقيم ادفوا، مصاب بكسر بالعمود الفقري واشتباه بنزيف في المخ، و"محمد عبد الجواد حسين" 45 عامًا، من ادفوا، اشتباه بكسر في قاع الجمجمة، وأحمد محمد حسن، 28 عامًا، مقيم السنبلاوين، مصاب بكسر بالضلوع".
والمتوفون في الحادث، هم: ليلى حامد ركابي، 48 عامًا، محمد بدري زين، 30 عامًا، رامي ابراهيم عباس 47 عامًا، وعاطف وهبي الطاهر 45 عامًا، عبد الصادق يوسف أحمد، 51 عامًا، جمال سقاو عبد الله، 26 عامًا، بالإضافة إلى 6 آخرين مجهولي الهوية بينهم أنثى، جميعهم من ادفوا.