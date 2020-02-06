مصر | ديسكو وخمور وساقطات.. ‫مفاجآت جديدة في واقعة سقوط فتاة بـ"ملابس داخلية" من شقة بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسكو وخمور وساقطات.. ‫مفاجآت جديدة في واقعة سقوط فتاة بـ"ملابس داخلية" من شقة بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مفاجآت جديدة فجرتها تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، حول واقعة سقوط فتاة بـ"ملابس داخلية" من أحد الشقق السكنية بمدينة الشيخ زايد، إذ تبين أن صاحب العقار محل الواقعة طبيب بشري، يدعي " محمد"، عمره 53 سنة، وكان يقطن بالطابق الآخير للعقار ويأجر باقي الشقق بالعقار للسكن المفروش لـ"العرب".

وبينت التحقيقات أنه حال القبض عليه منذ أيام، لإتهامه بإدارة العقار سكنه للأعمال المنافية للآداب، تبين شروعه في بناء "ديسكو"، أعلى سطح العقار، وتواجد "أسانسير" بجراج العقار، لصعود العرب، العقار عن طريق الجراج وعدم رؤيتهم، بعد ورود عدة بلاغات بصعود "عرب وساقطات" العقار رقم 53، في حالة سكر.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد أحمد ممدوح، رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة المستثمر الصغير بالحي العاشر، بنطاق القسم.

وانتقل العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين أن الفتاة تدعي "مروة" كانت بصحبة الشابين، داخل شقة مفروشة بالطابق الرابع بالعقار رقم 53 بالحي العاشر، بمنطقة المستثمر، وقرر شهود العيان بأنهم سمعوا صوت الفتاة تصرخ وتحاول فتح باب الشقة عدة مرات وبعدها بدقائق معدودة فوجئوا بأنها ألقت بنفسها من شرفة الشقة وعدم تواجد أحد بالشقة.

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وكلف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة وفحصها، وتتبع خط سير هروب الشابين، وتوصلت جهود فريق البحث إلى هوية الشابين وتمكنت القوات من القبض عليهما بأماكن ترددهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، بتعرفهما على الفتاة داخل أحد الكافيهات وأنها هي من ألقت بنفسها من الطابق الرابع وبسؤال والدة الفتاة، قررت أنها تعاني من مرض نفسي وحاولت الانتحار قبل ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الشابين السعوديين الجنسية، بعد سماع أقوال الفتاة وعدم اتهامهما بالتسبب في سقوطها.