مصر | "الداخلية" تعيد فتاة بعد تغيبها 5 أيام في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تعيد فتاة بعد تغيبها 5 أيام في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الداخلية ما تداولته المواقع الإخبارية، عن تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بمنطقة ميت عقبة في محافظة الجيزة.

وتبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضي، تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من أحد المواطنين (سائق – مقيم بدائرة القسم) بغياب (ابنته– 17 عامًا - مقيمة بذات العنوان) عن المنزل عقب توجهها لزيارة إحدى صديقاتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر عن الغائبة وأوصافها.

وبتاريخ 5 فبراير الجاري، تبين عودة المتغيبة إلى مسكنها، وبمناقشتها أقرت بتركها محل إقامتها بإرداتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.