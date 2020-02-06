مصر | ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشنت قوات الأمن حملات مكبرة في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط (1094) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (911) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط (11655) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

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وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (244) قضية متنوعة.

وتمكنت قوات الأمن بالإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط (110) قضايا في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وفي مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى في البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، أسفرت الحملة المكبرة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن ضبط (3) قضايا متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن ضبط (9) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).