أخبار مصر | سكان مصر القديمة بعد نقلهم للأسمرات: "كنا عايشين في عشش ومكسوفين" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكان مصر القديمة بعد نقلهم للأسمرات: "كنا عايشين في عشش ومكسوفين" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أجهزة حي مصر القديمة، حصر منطقة السحيلة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في إطار اهتمام الدولة بشأن التخلص من العشوائيات وإعادة تسكينهم في حياة لائقه وكريمة.

وحرص مواطني منطقة السحيلة، على توجيه الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لما يبذلانه للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وعبر أحدهم عن سعادته، بعد نقل جميع متعلقاته بالمسكن الجديد بحي الأسمرات قائلًا: "كنا ساكنين في عشش ومكسوفين من الناس بسبب عملي كمدرس"، مشيدًا بمبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتوفير سكن ملائم بجميع متعلقاته بدون أي مقابل.

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وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم أعمال الإزالة التي تتم بمنطقة السحيلة بحي مصر القديمة حيث تضم المنطقة 300 أسرة، ويتم حاليا إزالة المنازل وتسكين المواطنين في مساكن مجهزة بحي الأسمرات.

وقام، بتدبير سيارات لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها،لافتًا إلى أن أعمال الإزالة بدأت بمنطقة السحيلة وحصر قاطني العقارات بها وتسكينهم بمنطقة الأسمرات، حيث تم إخلاء 12 عقار تمهيدا لإزالتها، وبلغ عدد الأسر المستحقة 53 أسرة.

وأكد المحافظ، أن كل الجهود المبذولة في إطار خطة الدولة، لإزالة المناطق العشوائية داهمة الخطورة وإعادة تسكين قاطنيها بوحدات سكنية مجهزة بالمنقولات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.