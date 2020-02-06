أخبار مصر | سكرتير مساعد "الوفد": أبوشقة قلعة التشريع فى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكرتير مساعد "الوفد": أبوشقة قلعة التشريع فى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ولفت "أباظة" إلى أن لديه وجهة نظر في شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يحقق مصلحة المواطن وأخذ في الاعتبار الظروف المجتمع المصري.
وأكد "أباظة" أنهم يعدون قانون محترف يتواءم مع عقلية الشارع لتحقيق المصلحة العامة وطموح المواطن المصري وإرضاء الشعب.
وأوضح "أباظة" أن أبو شقة على عاتقه إخراج القوانين الخاصة بالبرلمانية، مشيرا إلى ضرورة عدم التسرع أو "سلق" القانون حتى لا يدمر الحياة الديمقراطية في مصر.
وأشار "أباظة" إلى ضرورة تأهيل حزب الوفد نفسه وكوادره على أن يكون هناك متابعة لعمل اللجان في المحافظات لتستطيع تمثيل حزب الوفد بصورة حقيقة بالتزام سياسي وحزبي والانتشار في الشارع.
ونوه بأن الخط التشريعي وخط التواجد الشعبي يعملان بالتوازي في الانتخابات، مضيفا أنه إذا أدى الحزب دوره بنجاح سيكون جاهز بنسبة مئة في المئة سواء بالنظام الفردي أو القائمة.
وشدد "أباظة" على وجود عمل جاد لإخراج قانون محترم ومحترف يتناسب مع طموح الشعب، قائلا: "نحن في حزب الوفد نعد العدة للنزول للشارع الذي ينادي بتواجدنا والوفد قادر بقوة تحت مظلة بهاء الدين أبو شقة والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يريد تداول السلطة بديمقراطية".