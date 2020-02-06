أخبار مصر | سكرتير مساعد "الوفد": أبوشقة قلعة التشريع فى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكرتير مساعد "الوفد": أبوشقة قلعة التشريع فى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف اللواء هاني أباظة، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بأنه قلعة التشريع في مصر.

جاء ذلك حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.