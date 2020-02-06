شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد احتفالية تكريم حَفَظَة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، احتفالية مسابقة القرآن الكريم رقم 41، والتي يقيمها الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وهند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبدالله المقدم، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة.

وخلال الاحتفالية، كرم الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة كلا من المحافظ ووزيرة التضامن الاجتماعي، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبتها فقرة ابتهالات ومدائح دينية.

وجرى تكريم عدد من الفائزين بالمسابقة، وتم إعطاؤهم شهادات تقدير وجوائز مالية وعينية تقديرًا وتحفيزًا لهم.