شكرا لقرائتكم خبر عن توفير وحدات سكنية للمضارين من الحرب على الإرهاب بالشيخ زويد ورفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير وحدات سكنية للمضارين من الحرب على الإرهاب في مركزي الشيخ زويد ورفح.

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وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه في إطار توفير السكن البديل لأبناء المحافظة المضارين من المواجهة بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الخارجة عن القانون والعناصر الإرهابية والتكفيرية، سيتم توفير السكن البديل بمشروع الإسكان الاجتماعي لكل أسرة أضيرت نتيجة المواجهات الأمنية بين عناصر إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية الخارجة عن القانون من المنقولين من رفح والشيخ زويد، على أن يقوم المواطن بدفع مبلغ لا يتعدي 100 جنيه مقابل أعمال الخدمات المشتركة.

وأضاف المحافظ: «يتقدم المواطن بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء وأي مستند يدل على الإقامة السابقة في مدينتي رفح والشيخ زويد، سواء إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون أو غاز».

وأوضح المحافظ أنه يبدأ التقديم لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 فبراير، بنقابة المعلمين بالعريش ومجلس مدينة بئر العبد، بالنسبة للمواطنين المقيمين في شمال سيناء، أما بالنسبة للمقيمين خارج نطاق المحافظة، سيتم التقدم بنقطة الاتصال بالتجمع بالتنسيق مع لجنة المحافظة.