شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أطنان «رنجة» غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة تموين الإسكندرية، من ضبط ثلاجة تبريد وتجميد بمنطقة أبيس بداخلها رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي اليوم الخميس . وأوضح عبدالرزاق الطيب مدير الإدارة، أن الضبطية جاءت بناء على معلومات وردت إلى الإدارة فتم شن حملة مفاجئة لموقع الشكوى أسفرت عن ضبط ثلاجة تبريد وتجميد بمنطقة أبيس، وتم التحفظ على ٤ أطنان رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من الشكل الظاهري . تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الثلاجة والمضبوطات.

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