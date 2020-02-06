شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رسالة خطية من الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيد أحمد عبدالعزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، اليوم الخميس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير أحمد القطان سلم رسالة خطية للسيد الرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والإعراب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حفاظاً على المصالح القومية المصرية، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين، والمسيرة الحافلة والممتدة من العمل المشترك والتنسيق المكثف على كافة الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكداً سيادته الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية، ومعرباً عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي.