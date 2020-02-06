شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 1484 شابًا تقدموا لـ«المجلس الاستشاري والتأهيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي من قام بالتسجيل وملء الاستمارة في مبادرتي المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب بلغ 1484حتى الآن.

وأضاف «غنيم» في تصريحات صحفية، الخميس، أن ذلك بواقع 979 للمجلس الاستشاري، و505 للتأهيل والتمكين، وذلك منذ انطلاق التسجيل في المبادرة يوم 27 يناير الماضي وحتى اليوم، عبر الرابطين اللذين خصصتهما المحافظة لهذا الشأن، حتى يستمر التقديم حتى يوم غدا الجمعة.

وأثنى المحافظ على إقبال الشباب السويفي على المبادرتين، وذلك من منطلق حب وانتماء شباب المحافظة ورغبتهم في المساهمة في الدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أنه على ثقة كبيرة في نجاح المبادرتين في تحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمات وفي المجالات التنموية المتعددة.