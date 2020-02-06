شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يرأس اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، مشددا على ضرورة الانتهاء من الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، ويأتى ذلك في إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.

من جهته، قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، إن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل معها وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية.

وقام المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الري، باستعراض أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعات المصلحة واستعرض المجهودات التي تمت لتطوير مخر سيل طرة والتعامل مع الأزمة الأخيرة، وأشار إلى أنه تم حصر المخالفات والتعديات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. ووجه الدكتور عبدالعاطي بقيام هيئة المساحة بتثمين وتقدير القيمة الإيجاريه للإيجارات طبقا لكل منطقة.

فيما قدم المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف عرضا تقديميا لأعمال توثيق المشروعات التي تنفذها الهيئة حتى يمكن الاستفادة منها واستخدامها كمادة تدريبية. ووجه وزير الري، كافة قطاعات الوزارة بتوثيق الأعمال التي تنفذها.

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اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه

بدوره، استعرض الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، موقف إيراد نهر النيل بعد انقضاء العام المائي، مشيرا إلى أن الفيضان هذا العام فوق المتوسط وجارى المتابعة المستمرة للوارد ومتابعة كافة محطات القياس بمنابع النيل واستعرض أعمال تطوير وتأهيل وصيانة استراحات ومباني الري المصري بدولة أوغندا.

وقام المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، باستعراض موقف توزيع المياه وتوفير الاحتياجات المائية للزراعة وكافة الاستخدامات الاخرى، وأشار إلى أنه جارى حاليا تأهيل حوالي خمسة وخمسين كيلو متر بالإدارات العامة الري في العديد من المحافظات، وتم الانتهاء من 70% منهم وجارى تنفيذ ٦٨ كم في هندسة ري ببا بني سويف، كما تدرس الوزارة خطة طموحة لتأهيل الترع المتعبة وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائي والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75%، بالإضافة إلى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين.

بينما استعرض المهندس محمد محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أعمال المصلحة، وأوضح أنه جارى استلام محطة الدشودى الجديدة بتكلفة اجمالية 550 مليون جنيه ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا بتمويل من صندوق تحيا مصر وتم الانتهاء من تجارب التشغيل وجارى إجراء الاختبارات الهيدروليكيه تمهيدا للاستلام الابتدائى وجارى أعمال تطوير محطة المكس بالإسكندرية.

وقام المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، بعرض تقرير عن حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع باقى الاجهزة المعنية من وزارتي الري ووزارة الزراعة بالإضافة إلى استكمال اعمال الرفع المساحي وايضا تدقيق المناسيب لروبيرات محطة توشكي وايضا منطقة السد العالي.

فيما عرض الدكتور مدحت عزيز، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، موقف الدراسات البحثية المسندة للمركز من جهات الوزارة المختلفة، موضحا أنه يجري حاليا الانتهاء من دراسات خط الشاطئ خلال الجدول الزمنى الموضوع وكذلك تم استعراض ماتم في دراسات بخصوص مخر سيل شمال العريش قبل سد الروافعى ومايتم من دراسته حول تنفيذ منشآت مائية (بحيرات، هدارات، أحواض تهدئة، وبرابخ) للحماية من مخاطر السيول وذلك في ضوء قيام المركز والمعاهد البحثية التابعة له بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.

وأستعرض المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، أعمال مراجعة موقف التعديات وقد أوضح أن هناك تنسيق دائم مع كافة الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي على مجري النهر، حيث تم إزالة ٤٧٠٨ حاله تعدي خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتي تاريخه بمعدل ٣٠ حالة يوميًا وعلى الجانب الاخر تقوم أجهزه القطاع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعدي جديد أولا بأول، فضلا عما يتم من إزالات في المهد.