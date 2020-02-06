شكرا لقرائتكم خبر عن بتسليم الكتب وخطة مكافحة العدوى.. «تعليم القليوبية» تعلن جاهزيتها لـ«الترم الثاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية سلسلمة من الإجتماعات واللقاءات استعدادا للفصل الدراسي الثانى الذي ينطلق، الأحد المقبل، حيث جرى التأكيد على الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية وخطة مكافحة الأمراض المعدية ونزلات البرد بين الطلاب.

وشارك طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في فعاليات الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس قطاع التعليم العام، مع المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس لبحث مدى استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني.

وعقد «عجلان» اجتماعا آخر بحضور الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع التأمين الصحى، وعاطف سلامة، وكيل المديرية، والدكتور محمد عبدالرشيد، مدير عام التعليم العام، وقيادات مديريتى الصحة والتعليم والتأمين الصحى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية كافة مدارس محافظة القليوبية لإستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثانى، مشيرًا إلى أن نسبة تسليم الكتب المدرسية للإدارات التعليمية بلغت 100%.

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وقال إنه تم التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية ونزلات البرد، وحل أزمة عجز المعلمين في المدارس وتفعيل الغياب الإلكتروني والإنتهاء من تجهيزات المدارس وأعمال الصيانة البسيطة.

ووجه تعليمات مشددة لمديرى ووكلاء الادارات التعليمية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثانى وتفعيل دفاتر الزائرين وإزالة كافة العبارات المكتوبة على الأسوار.

وشدد «عجلان» على تفعيل وحدتى الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية بالتنسيق بين إدارة الأمن بالوزارة والمديرين وإدارة الأزمات بالمحافظة، محذرًا من وضع جداول وهمية لا تتناسب مع طبيعة العمل بالمدرسة واتباع القواعد والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الطلاب.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم الإستعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمواجهة الأنيميا والتقزم والسمنة ومواجهة نزلات البرد والإستعداد للعام الدراسي الجديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى، وحظر العقاب البدنى وتفعيل لائحة الإنضباط المدرسي والتثقيف الصحى للطلاب.

من جهته، اكد الدكتورجمال حجاج، مدير عام فرع التأمين الصحى بالقليوبية، أن التعليم يتحمل 95% من عبء العمل في حملات الصحة داخل مدارس المحافظة واننا في قطاع التأمين الصحى لن نستطيع النجاح بدون التعليم الذي هو المعول الأساسي في نجاح أي حملة صحية.