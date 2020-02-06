شكرا لقرائتكم خبر عن توجه إلى مكتبه بصحبة وفد من النيابة.. النائب العام يهنئ وزير الداخلية بـ عيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بمقر وزارة الداخلية، يرافقه وفد من أعضاء النيابة العامة، لتقديم التهنئة للوزير ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني لتحقيق الأمن، مؤكدًا أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها، وأن رجال الشرطة يبذلون في سبيل ذلك جهودًا جبارة تستحق التقدير، ولم يتوانوا عن تقديم الغالي والنفيس لبقاء مصر شامخة عزيزة، مشيرًا إلى أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تُجسد معاني العطاء والإنتماء في سبيل رفعة الوطن.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن تقديره لحرص المستشار النائب العام والسادة أعضاء النيابة العامة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم، مشيدًا بدور النيابة العامة الريادي في خدمة العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى تضافر وتكامل الجهود بين النيابة العامة وجهاز الشرطة لإقرار القانون وحماية العدالة وإرساء دعائم الحق في المجتمع.