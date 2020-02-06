شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: «اعرف واحمي نفسك» للتوعية بالسلامة المهنية تصل البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت مبادرة «اعرف واحمي نفسك» محطة جديدة من محطاتها بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، للمرة الثانية تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتوعية المنشآت التي تعمل في مجال السياحة والفندقة، والتشييد والبناء على مستوى المحافظة، بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بهذه المنشآت.

وقال وزارة القوى العاملة: «إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة».

وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أننا كلنا شركاء في المسؤولية من أجل نشر الوعى بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة.

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وأوضح «ربيع» أن المبادرة التي تختتم أعمالها اليوم، تم خلالها شرح خطط الطوارئ وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة، فضلا عن رفع المستوى الثقافي للعمال في مجال السياحة والتشييد والبناء، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتفعيل خطط الطوارئ وتقييم المخاطر، وكيفية الوقاية من الحوادث الجسيمة بأهم صناعة بمصر حفاظاُ على الأمن القومي للبلاد، بالإضافة لتوعية العاملين بكيفية الالتزام بقوانين السلامة والصحة المهنية ومواكبتها للتنمية المستدامة ومصر 2030.

وفي نفس السياق تناولت الكيميائية سهير نصر مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة البرنامج بمحاضرة عن ضمان السلامة والصحة المهنية في جميع الأوقات، وما ينبغي على أصحاب الأعمال القيام به، ودور أخصائي ومسؤول السلامة والصحة المهنية عن الحوادث قبل وقوعها والأسباب المباشرة للحوادث وتعزيز الثقافة العمالية في هذا الشأن.

كما تناولت المهندسة غادة إبراهيم تشريعات السلامة المهنية والهدف من منها، وأهمها حماية العامل من «إصابات، وعاهات، وصحة وسلامة العامل»، وحماية صاحب العمل.

وقبل ختام البرنامج تم فتح باب المناقشة للحضور، والرد على جميع التساؤلات من جانب وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية.

حضر المبادرة سعيد عبدالراضي مدير المديرية، ومديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بالبحر الاحمر، ولفيف من إدارات السلامة والصحة المهنية بعدد كبير من المنشآت بالمحافظة.