شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: توزيع 85 % من «عمولة الخدمة» على 7640 عاملًا بالسياحة والفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارات مجموعة فنادق هيلتون العالمية، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق واللجان النقابية بالمجموعة، في إبرام 12 إتفاقية عمل جماعية لتحقيق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 7640عاملا، وذلك بإعادة توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة على العاملين بالمجموعة بزيادة 5% لنسبة العمال من الحصيلة الكلية لتكون 85% بدلا من 80% من الحصيلة الكلية .

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، لافتا إلى أن الاتفاقيات نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بنسبة 15% كسر وتالف وهالك، و85% توزع بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة.

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وأكد الوزير، أن توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة في صورتها هذه تعتبر أفضل للعاملين ورأي الطرفان الاستمرار في تطبيق الاتفاقيات التي تحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 أعمالا لأحكام المادة الأولي من القرار المشار إليه .

وقد وقع الاتفاقية التي تسري لمدة 3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2022- ممدوح محمدي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وسها محمد عادل بصفتها المدير العام لفندق رمسيس هيلتون، وهيلتون القاهرة الأجنحة الفندقية، ومحمد هيثم عبدالمنعم مدير عام فندق هيلتون بيراميدز جولف ريزورت، وطارق يحيي أحمد مدير عام فندق هيلتون ريزيدنس، وأحمد الله صدقي مدير عام هيلتون كورنيش الإسكندرية، وكريم محمد فؤاد مدير عام فندق هيلتون كنجز رانش، وأحمد سلامة عبدالعال مدير عام فندق هيلتون جرين بلازا، وجيلان جرجس حنين مدير عام فندق قرية هيلتون الغردقة، ومدحت سمير واصف، مدير عام هيلتون بلازا الغردقة، ومحمد لطفي هاشم مدير عام هيلتون مرسي علم نوبيان ريزورت، وفلوريان اليكساندر مدير عام فندق هيلتون الأقصر، ورامي لطيف لبيب، مدير عام فندق هيلتون شارك باي شرم الشيخ.

وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقيات، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.