شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد انطلاق مشروع أعمال رصف وتطوير الطرق المحلية بـ12 محافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخميس، بدء رفع كفاءة وتطوير الطريق من بركة السبع حتى التقاطع مع طريق قويسنا / شبين الكوم، والذي تنفذه شركة الصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل، بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR)، حيث يتم رفع كفاءة الطريق الحالي بطول 8كم وعرض متوسط حوالي 7.5 متر، وذلك بأسلوب إعادة التدوير للرصف القديم (FDR) مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5سم، بحضور رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل عدد 12 محافظة كمرحلة أولى بين وزارتي النقل والتنمية المحلية.

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وقال «الوزير» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال، مضيفا أن تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين، ومواكبة النهضة التي تمت في مجال الطرق والكبارى من خلال المشروع القومى للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية.

وزير النقل الفريق مهندس كامل يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل 12 محافظة كمرحلة أولى

وزير النقل الفريق مهندس كامل يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل 12 محافظة كمرحلة أولى

وتفقد وزير النقل أعمال تطوير طريق (القاهرة / الإسكندرية الزراعي) حتى بركة السبع، حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ عدد 6 كباري علوية على الطريق بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه، وتشمل (كوبري الشرقاوية- كوبري قلما- -كوبري طوخ – طنبشا -كوبري صفط الحرية- كوبري دسونس – أم دينار -كوبري كفر الدوار)، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق في المسافة من بنها حتى دفرة بتكلفة قدرها 167 مليون جنيه.

ووجه وزير النقل، خلال الجولة، بالصيانة المستمرة للكباري الحالية بالطريق، لافتا إلى أن تطوير وتوسعة طريق الإسكندرية الزراعى سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية على الطريق وتيسير حركة المرور ونقل الأفراد والبضائع بين محافظات الدلتا والحد من الحوادث المرورية لضمان سلامة مستخدمي هذا المحور الحيوي.