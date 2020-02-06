شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث تنشيط السياحة مع سفير أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بالقاهرة، يفهين ميكيتينكو، سفير دولة أوكرانيا، حيث تناول اللقاء العلاقات القوية التى تربط بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة التنشيط السياحى بين البلدين.

وأشار المحافظ إلى دور أوكرانيا المميز ووقوفها إلى جانب مصر واستمرار تدفق السياحة الأوكرانية، خاصة إلى مدينة شرم الشيخ وتناميها المستمر خلال السنوات الماضية، مضيفا أن السائح الأوكراني مرحب به ويحظى بمكانة خاصة بمصر، خاصة جنوب سيناء.

وتناول اللقاء دراسة عمل توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية الأوكرانية، كما تمت دراسة التعاون فى مجال السياحة الاستشفائية والتنسيق مع الخبراء المختصين فى ظل اهتمام مصر بهذا النوع من السياحة وإقامة مؤتمر عالمى فى السياحة العلاجية.