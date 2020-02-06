شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مرض «جوشية».. تكلفة علاجة تصل لـ 200 ألف دولار ويستمر مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية الأجنبية، لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 209 ملايين جنيه.

في هذا الصدد تعرض «المصري اليوم» أهم المعلومات عن هذا المرض النادر:

1- مرض وراثى يتسبب فيه إنزيم غلوكوسيريبروزيداز، المعروف باسم حامض غلوكوزيد β، وهو مرض نادر تتراكم فيه الدهون في بعض الخلايا والأعضاء، ينتج عن الطفرات المتنحية في الجينات الموجودة على كروموسوم 1 ويظهر في الذكور والإناث.

2- يجب أن يكون كلا الوالدين حاملين للجين ليصاب الطفل بالمرض، وتكون نسبة إصابة أطفالهم 25 ٪.

3- تشمل الأعراض خلل في الكبد، واضطرابات الهيكل العظمي، وفقرالدم، وانخفاض الصفائح الدموية، وتورم الغدد الليمفاوية، ورواسب صفراء في بياض العين.

4- الطفل المصاب بالمرض تظهر عليه علامات منها: تضخم الكبد والطحال، وبعض الاضطرابات العصبية، التخلف العقلي، وغالبا ما يكون التشخيص قبل الحمل في العائلات التي لديها تاريخ من الإصابة بهذا المرض، ويفضل في مرحلة ما قبل الحمل إجراء اختبار شامل.

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5- يصنف المرض إلى: النوع الأول «جوشية غير العصبي»، وهو الشكل الأكثر شيوعا، وتزداد نسبة الإصابة به بين الأشخاص من الأصل اليهودي الأشكنازي، ويظهر عند البلوغ، أما النوع الثاني هو «جوشيه العصبي الطفولي الحاد»، ويبدأ عادة في غضون 6 أشهر من الولادة، وفي النوع الثالث «جوشية العصبي المزمن»، يبدأ في أي وقت في مرحلة الطفولة وحتى مرحلة البلوغ، وتظهر أعراض هذا النوع تدريجيا.

6- لمرضى النوع الأول ومعظم النوع الثاني، العلاج يكون باستبدال الإنزيمات، حيث يخفض بشكل كبير حجم الكبد والطحال، ويحد من تشوهات الهيكل العظمي.

7- لم تعد هناك حاجة لجراحة إزالة الطحال أو استئصال الطحال، حيث تساعد جراحة العظام وخاصة استبدال مفاصل المرضى الذين أصيبوا بمضاعفات المرض قبل العلاج بالأنزيم.

8- معدل شيوع المرض هو 1 إلى 40 ألف، لذلك أصبح الدواء لا يُنتج تجاريا في العديد من البلدان.

9- تصل تكاليف العلاج للشخص المريض حوالي 200.000 دولار سنويا، وينبغي أن يستمر مدى الحياة، وهو يعد من أغلى 10 أدوية في العالم.

10. يصل عدد المصابين بالمرض في مصر إلى 309 طفلا وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في عام 2016.

11- أول من اكتشف المرض هو الطبيب الفرنسي فيليب غوشيه، في عام 1882، وسُمي بأسمه.

*ينشر هذا الموضوع ضمن برنامج المصري اليوم للتدريب