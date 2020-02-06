بقيمة 2 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع ، أقمشة ، مستحضرات تجميل ، منشطات) حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 2.5 مليون جنيه.

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وضُبط في مجال الأمن العام (20) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ).

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، تم ضبط 6 قضية متنوعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية