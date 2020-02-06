مصرع سائق سقط عليه "ونش" في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

لقيّ سائق مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوط "ونش" من أحد الشقق عليه بالأميرية.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من الأهلي بسقوط "ونش" من أحد الشقق، ووفاة سائق.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم نقل المتوفى للمستشفى.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وتسليمه لذويه لدفنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط مرتكبيها.