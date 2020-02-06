"لف سلسة حول رقبتها".. المشدد 5 سنوات لسباك قتل شقيقته في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الخميس، "سباك" بالسجن المشدد 5 سنوات؛ على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على شقيقته حتى الموت بالمعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "شريف أ."، سباك، قام بالتعدي على شقيقته "ميار" بالضرب فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، وقام بتقييدها بلف سلسة حديدية حول رقبتها قاصداً تقييدها، فأدى ذلك إلى وفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة احتجاز الطفلة المجني عليها "ميار.أ" وكان ذلك بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاز المتهم مادة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "جنزير حديدي" بدون مصوغ من الضرورة المهنية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت بحبس المتهم بعدما وجهت له تهمة ضرب أفضى للموت، وإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.