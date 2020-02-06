غدًا.. بدء الانتخابات التكميلية لدائرتي الجيزة وملوي في الخارج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تستقبل سفارات مصر بالخارج يومي الجمعة والسبت المقبلين، أفراد الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، على أن يُصوت كل ناخب بجواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى الثابت بها محل الإقاكة بدائرتي ملوي والجيزة.

ودعت وزارة الخارجية في وقت سابق، المصريين المقيمين خارج مصر ويحملون بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية ، بالتوجه إلى اللجان الفرعية بالبعثات المصرية في الخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بكل من الدائرتين.

ونسقت الخارجية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تشغيل تجريبي لنظام تصويت المصريين بالخارج حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر، على أن يتم موافاة البعثات المصرية بالخارج ببطاقات الاقتراع.

ويصل عدد اللجان الفرعية في السفارات المصرية بالخارج 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

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وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وتشمل القائمة النهائية بدائرة الجيزة؛ هشام محمد بدوى سيد، مستقل رمز الأسد، والأمير موسى أحمد على محمد، مستقل رمز الحصان، ومجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، ومحمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا؛ عبد الله محمد عبد الله خليفة، مستقل رمز الحصان، وأحمد جمال أحمد موسى، مستقل رمز السكينة، وزاهر ناجح زاهر قلينى، مستقل رمز بندقية الصيد، وأسامة عبد الشكور حمزة دردير، مستقل رمز الشاكوش، وصلاح إسماعيل على مطر، مستقل رمز الديك، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، حزب مستقبل وطن رمز القلم، وشنودة بولس جاد السيد بباوى، مستقل رمز الغزال.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات فى الداخل على مقعدي ملوي والجيزة يومى 11 و12 فبراير.

وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.