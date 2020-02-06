ثأر بالخطأ.. ضبط 3 مزارعين قتلوا شخصين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل اثنين وإصابة ثالث بالرصاص في أسيوط اعتقادًا بأن المجني عليهم أطراف خصومة ثأرية معهم.

كان مركز شرطة أبنوب تلقى إخطارًا من مستشفى أبنوب المركزي بوصول شخصين، جثتين هامدتين وبهما إصابات متعددة بطلقات نارية، وآخر مصاب بطلق ناري في الساعد الأيسر.

بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، وبسؤال المصاب قرر أنه حال تواجده بمحل البقالة الخاص به فوجئ بسيارة ربع نقل يستقلها شخصان قاما بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية عليهم وفروا هاربين ولم يتهم أحدًا.

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جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (مزارعين)، مقيمون بدائرة المركز، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليهم عن طريق الخطأ، اعتقادًا منهم أنهم من عائلة لهم معها خصومة ثأرية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم وبحوزتهم 2 بندقية ألية، و22 طلقة لذات العيار، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة والسلاح المضبوط المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.