8 وقائع بنفس الأسلوب.. سقوط لص البطاريات في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بمدينة السادس من أكتوبر. تعددت بلاغات السرقة أمام مدير مباحث الجيزة اللواء محمود السبيلي، ليوجه بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية. Advertisements تحريات المباحث تحت إشراف العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن عاطلا يدعى "محمد.ح" 31 سنة، وراء ارتكاب تلك الوقائع متخذا دائرة قسمي ثاني وثالث أكتوبر مسرحا لنشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، ومعاونيه النقيبان محمد غريب ومحمد سكر من ضبط المتهم الذي أيد صحة التحريات، وأقر بارتكابه 8 وقائع، وأرشد عن مكان بيع للمسروقات. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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