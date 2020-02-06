محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 13 زائرة صحية من هيئة التمريض الخاصة بالتأمين الصحي بمنطقة أطفيح، لمعرفة ملابسات الحادث.
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، للاستماع لأقوالهن، للوقوف على تفاصيل الحادث.
كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة عدد من الركاب بأطفيح، فانتقل رجال المرور إلى محل الواقعة.
وتبين أن السيارة كان يستقلها عدد من الزائرات الصحيات التابعين للتأمين الصحي بأطفيح، انقلبت بهن السيارة مما أسفر عن إصابة 13 وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ13 ممرضة انقلب بهن ميكروباص في أطفيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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