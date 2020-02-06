مصدر أمني يكشف تفاصيل تغيب قاصر عن منزلها بالجيزة: تركته بإرادتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال مصدر أمني، إنه عقب تداول المواقع الإخبارية لواقعة تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بمنطقة ميت عقبة، فقد تبين عودتها إلى مسكنها بعد تركها محل إقامتها بإرادتها.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من سائق – مقيم بدائرة القسم في 31 يناير الماضي، يفيد بغياب ابنته، 17 سنة، عن المنزل عقب توجهها لزيارة إحدى صديقاتها.

وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر عن الغائبة وأوصافها، وبتاريخ 5 فبراير الجاري، تبين عودة المتغيبة إلى مسكنها، وبمناقشتها أقرت بتركها محل إقامتها بإرادتها.