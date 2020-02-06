تنسيقية شباب الأحزاب تنتهي من نشرتها البحثية الأولى عن الأمن غير التقليدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت لجنة السياسات الأمنية والإستراتيجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إحدى اللجان النوعية للتنسيقية، من النشرة البحثية الأولى لها عن الأمن غير التقليدي.

وقالت اللجنة، في بيان، اليوم الخميس، إن النشرة البحثية تدور حول مفهوم الأمن غير التقليدي، معلنة أنها ستعمل على نشر مجموعة من النشرات البحثية والتقارير التي توضح للمواطنين والشعب بأكمله مفهوم الأمن القومي ومجموعات كبيرة من المفاهيم التي تحتاج إلى توضيحها في ظل خلط واضح في مجموعات المفاهيم على مستوى المجتمع.