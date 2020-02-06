القوى العاملة: تعيين 2419 شابا بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد الذين تم تعيينهم من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 2419 شابا، منهم 47 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من بين 6659 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلا عن توفير 729 فرصة عمل أتيحت من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، بالإضافة إلى 10 من متحدي الإعاقة تم ترشيحهم لمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا من مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية محمد طه، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2088 عاملا على المهن المختلفة واستخراج 2164 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و35 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وذلك خلال ديسمبر الماضي.

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بدوره، أوضح مدير المديرية أنه في مجال السفر للعمل بالخارج، تم إصدار 147 تصريحا بالعمل في الخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 59 مؤهلات عليا، و47 متوسطة، و7 فوق المتوسطة، و34 بدون مؤهل.

وأشار إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و547 عاملا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 34 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من "زواج وولادة وعمليات جراحية".

وقال إنه تم التفتيش على 850 منشأة، و43 حملة نهاية على 61 منشأة، و3 حملات ليلية على أربع منشآت، وتحرير 359 محضرا، وإجراء التفتيش على 358 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محضرا واحدا ضد منشأة مخالفة، والشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 123 شكوى تم تسوية 5 شكاوى وديا وإحالة 52 للقضاء، وحفظ 8 شكاوى، ومازالت هناك 58 شكوى تحت البحث والدراسة.