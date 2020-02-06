مركز الأزهر العالمي يطلق حملة للتوعية بمخاطر الأمراض والأوبئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلق مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، حملة توعوية بعنوان "وقاية"؛ للتوعية بمخاطر الأمراض المعدية والأوبئة التي تهدد المجتمعات والأفراد وطرق الوقاية منها، ووسائل مكافحتها وعلاجها؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة والهيئات المعنية.

وتأتي هذه الخطة في إطار دور الأزهر الشريف ومؤسساته الدعوية والتوعوية الذي يقوم علىٰ مباديء الإسلام العامة، ومقاصد الشريعة الكلية التي توجب حفظ النفس وحمايتها؛ مما يسهم بدوره في حفظ المجتمعات واستقرراها، ومواجهتها لكل ما يهددها من مخاطر وأمراض وأوبئة.