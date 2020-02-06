رائدة الأعمال الهندية "هاربين أرورا" تفتتح منتدى الخمسين الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

افتتحت الدكتورة هاربين ارورا، رائدة الأعمال الهندية والمؤسس والرئيس العالمي لرابطة اتحاد جميع النساء والمنتدى الاقتصادي النسائي WEF، فعاليات الدورة الخامسة لقمة "مصر للأفضل" ومنتدي الخمسين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة 700 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات.

يحضر الفعاليات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتورة رانيا النشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، كما يشاركون في تكريم أفضل 100 شركة وأبرز 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال لعام 2019.

وخلال كلمتها، نقلت "أرورا" تحية من دولتها الهند إلى جميع المصريين رجالاً ونساء ، متوجهة بالشكر لأم الدنيا علي حفاوة الاستقبال والترحاب الذى تلقته من اصدقاءها وصديقاتها في مصر.

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كما توجهت بالتحية إلي منتدي الخمسين وجميع القائمين عليه علي استضافتها في دورته الخامسة ، معربة عن امتنانها للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لترشيحها لتكون ضيفة شرف منتدي الخمسين هذا العام، متوجهة بالشكر إلي جميع الوزراء والوزيرات المشاركات في المنتدي وإلي جميع سيدات مصر.

وأشارت هاربين أن مصر والهند صاحبتي حضارتين عظيمتين من أقدم الحضارات، وأن الحضارتين تركتا اثرا كبيرا علي العالم.

كما أعربت عن تقديرها وامتنانها إلي الدعم القوي الذي تلقته من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد المنتدي الإقتصادي العالمي السنوي للمرأة لأول مرة في مصر وتحت رعايته.

وأشارت إلي أن المنتدي الإقتصادي العالمي السنوي للمرأة يضم سيدات من جميع أنحاء العالم، داعية جميع سيدات الأعمال في مصر إلي المشاركة في المنتدي للتعرف على سيدات الأعمال من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات فيما بينهن لتحقيق الاستفادة القصوى.