الأوقاف: اعتماد 6 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 6 ملايين جنيه من باب البر، لإنفاقها على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم تخصيص مبلغ 3 ملايين و 650 ألف جنيه لمن يعول أبناء في مراحل التعليم المختلفة، ومبلغ مليونين و350 ألف جنيه لأصحاب الأمراض المزمنة والأكثر احتياجًا .

وأضاف الوزير أن المبلغ الذي تم تخصيصه يأتي في إطار دور رسالة الأوقاف المجتمعية وبمناسبة بدء الفصل الدراسي.