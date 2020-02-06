الأوقاف: اعتماد 6 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 6 ملايين جنيه من باب البر، لإنفاقها على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني.
وقال وزير الأوقاف - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم تخصيص مبلغ 3 ملايين و 650 ألف جنيه لمن يعول أبناء في مراحل التعليم المختلفة، ومبلغ مليونين و350 ألف جنيه لأصحاب الأمراض المزمنة والأكثر احتياجًا .
وأضاف الوزير أن المبلغ الذي تم تخصيصه يأتي في إطار دور رسالة الأوقاف المجتمعية وبمناسبة بدء الفصل الدراسي.
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