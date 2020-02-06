وزيرة الثقافة: إقامة مهرجان دندرة على مدار 6 أيام متصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي على مدار 6 أيام متصلة في الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2020 عاماً للثقافة والوعي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عبدالدايم - في تصريح اليوم الخميس- إن هذا المهرجان الثقافي والفني يعد الأول من نوعه الذي يقام في المحافظة ، بدعم من الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا أشرف غريب ، وجامعة جنوب الوادي.

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وأشارت إلي أنه يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة في صعيد مصر، ويأتي تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع في بناء الإنسان والمجتمع، مضيفة أنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعي ومواجهة التعصب بكافة صوره، وتابعت أن المهرجان يعد نموذجا إيجابيا لتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية باعتباره نتاجا للتكامل بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.

كما أوضحت أن هذه التجربة ستمتد إلى مختلف محافظات مصر وأن المحطة القادمة ستكون بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة في بناء الإنسان وكأداة فاعلة لإظهار الوجه الحضاري للثقافة والفنون المصرية.

يذكر أن برنامج فعاليات مهرجان قنا للموسيقى والغناء يشمل عروضا فنية لنجوم الطرب العربي وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة منهم مدحت صالح، على الحجار، دينا الوديدي، مي فاروق ، محمد محسن وفرق مسار إجباری و بلاك تيما ووسط البلد.