مصر | "وقع عليه ونش".. تفاصيل مصرع سائق في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وقع عليه ونش".. تفاصيل مصرع سائق في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي سائق تاكسي مصرعه، بعد أن سقط عليه ونش من أعلى عمارة تحت الإنشاء بالقرب من قسم شرطة الأميرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بسقوط ونش على سائق سيارة ووجود متوفى بالأميرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم قوات الإنقاذ.

وتبين وفاه سائق التاكسي، وحضر رجال الإنقاذ البري وقامت باستخدام مناشير لتقطيع التاكسي، وإخراج جثمان المتوفى، وتم نقل الجثه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.